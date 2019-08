Vorfall aus dem Jahr 2001 R. Kelly: Den Sänger belasten zwei neue Anklagen

Ist R. Kellys Anwalt überfordert?

Kelly befindet sich derzeit in New York in Untersuchungshaft. In mehreren Fällen wird ihm unter anderem Kinderpornografie, Verführung von Minderjährigen und Behinderung der Justiz vorgeworfen. Nun kommen zwei weitere Vorwürfe hinzu. Steve Greenberg, der Anwalt des Sängers, scheint dies kaum glauben zu können. Er schrieb am Montagabend bei Twitter: "Neue Anschuldigungen, R. Kelly, geben Sie mir eine Pause. Das ist mehr als absurd."