Wie die Polize berichtet, war ein 20-Jähriger zusammen mit zwei Begleitern gegen 6:10 Uhr an der Theresienstraße aus der U-Bahn gestiegen. Am Bahnsteig trat der Mann völlig unvermittelt mit dem Fuß in Richtung Oberkörper eines Fahrgastes. Dieser wurde leicht getroffen, ging aber weiter.