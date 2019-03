Die Kriminalpolizei Erding bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 08122-968-0. In dem Aufruf heißt es: "Zeugen, die am vergangenen Freitagabend in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 00.00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Vorfall stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden." Insbesondere ein Fahrgast, der sich nach den lauten Geräuschen weggesetzt hat, soll sich bei der Polizei melden.