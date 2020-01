Während der Verhandlung gab der Altenpfleger an, dass der gesamte Schmuck eigentlich seiner Ehefrau gehören würde. Diese sagte zwar vor Gericht zu seinen Gunsten aus, machte allerdings widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Ketten, Anhänger und Ringe. Aus diesem Grund verurteilte die Richterin den Mann wegen Diebstahls. In der Urteilsbegründung formulierte sie ihre Entscheidung: "Die Ehefrau des Angeklagten behauptete zwar im Rahmen ihrer Einvernahme, dass sämtlicher Schmuck ihr gehöre, dabei verlor sich die Zeugin jedoch hinsichtlich Art und Umfang des Schmucks, sowie dessen Herkunft in Allgemeinplätzen und Ausflüchten."