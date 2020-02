Auch Autos in Giesing beschädigt

Etwa im selben Zeitraum wurden auch in Giesing mehrere geparkte Autos demoliert. So wurden am Neuschwansteinplatz, in der Untersbergstraße und in der Setzbergstraße in Obergiesing drei weitere Autos beschädigt. Der Schaden wird auf 900 Euro geschätzt.