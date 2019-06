Ab Freitag, 28. Juni, ist der kostenlose Eintritt in die Freibäder der SWM nur noch gegen Vorlage dieses Sommerbäderpasses an der Kasse möglich. Er berechtigt in der Saison einmal am Tag zum Besuch eines der acht SWM-Sommerbäder.

Ohne den Pass bzw. bei einem weiteren Besuch am gleichen Tag gilt der reguläre Eintrittspreis.

Kostenfreier Sommerbäderpass: So geht's

Den Vordruck können Erziehungsberechtigte sowie Kinder und Jugendliche in einer der genannten Ausgabestellen abholen. Dabei sind die Pässe farblich unterschiedlich gehalten: blau für die acht- bis 14-Jährigen, grün für die Gruppe der 15- bis 17-Jährigen.

- Den Pass bitte mit Name, Geburtsdatum und Adresse ausfüllen. Wichtig: Lichtbild des Berechtigten anheften.

- Gültig wird der korrekt ausgefüllte und mit Foto versehene SWM-Sommerbäderpass durch einen Stempel, "den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der M-Bäder sowie im SWM-Shop oder SWM-Kundencenter aufbringen". Dazu müssen sich die Berechtigten einmalig mit einem Dokument ausweisen - zum Beispiel mit ihrem Schülerausweis oder dem Reisepass.

- Der gestempelte Sommerbäderpass wird dann an der Kasse des gewählten Sommerbads vorgezeigt.

- Die Farben Blau und Grün erleichtern die Zuordnung beim Badeintritt. So muss nicht zusätzlich bei jedem Besuch ein Ausweis vorgezeigt werden. Für Kinder unter acht Jahren - sie dürfen nach der Badeordnung nur in Begleitung ihrer Eltern in die M-Bäder - ist der Eintritt regulär kostenfrei. Sie benötigen keinen SWM-Sommerbäderpass.

