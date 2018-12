Nicht sein erstes Vergehen

Wenig später kam der Ladendieb wieder in den Supermarkt, diesmal durch eine andere Tür. Die Securitys hielten ihn sofort fest. Das quittierte der 31-Jährige mit verbalen Beleidigungen. Da platzte den Sicherheitsleuten der Kragen, sie riefen die Bundespolizei zu Hilfe. Die zogen in der Frage die Staatswanwaltschaft hinzu. Denn: Bereits am Vortag war der Mann zweimal wegen Diebstahls von Alkohol - ebenfalls am Hauptbahnhof - aufgefallen.