Vorerst letzte Ausgabe "Joko und Klaas gegen ProSieben": Spaßduo scheitert an sich selbst

In der vorerst letzten Folge ihrer Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" wird das Klamaukduo noch einmal alles geben, waren sich die Zuschauer im Vorfeld der Ausstrahlung sicher. Doch während Joko Winterscheidt (41) in der Tat kämpfte, zeigte sich das Publikum von Klaas Heufer-Umlaufs (36) Einstellung überrascht bis erbost. Der hatte zumindest augenscheinlich wenig Spaß an der Finalfolge der 3. Staffel und ließ seinen kongenialen Partner in Crime bei einer Challenge sogar komplett im Regen stehen.