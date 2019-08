Bei seinem Cousin konnte er nicht mehr bleiben, weil dieser oft für mehrere Tage beruflich unterwegs ist. In Rottenburg hat Mheddin Saho seine zweite Familie gefunden, hat Freunde und fühlt sich hier wohl. Da er Englisch studiert hat, gab er ehrenamtlich Nachhilfe. Er kann sich auch auf Deutsch schon recht gut verständigen.

Saho: Angst vor Abschiebung nach Spanien

Die selbstverständliche Hilfe im Alltag, die die Zierers ihm bieten, würde er in Spanien schmerzlich vermissen. Dort kennt er niemanden und wäre auf sich allein gestellt. Davor hat er Angst. Deswegen möchte er unbedingt in Deutschland bleiben.

Mheddin Saho hat viel über die Situation von Blinden in Spanien recherchiert. Dort gebe es für Blinde keine Hilfe von der Regierung. Zwar setzen sich Organisationen für diese Menschen ein – diese würden aber nur einheimischen Blinden helfen – Ausländern hingegen nicht, berichtet er.

Saho hat Studienplatz in München sicher

Mheddin Saho hat große Pläne für sein Leben, die er in Deutschland verwirklichen möchte. Es sei falsch zu denken, "weil ich blind bin, schaffe ich das nicht", sagt er.

Trotz Behinderung könne man beruflichen Erfolg haben. "Wir können es schaffen", macht er anderen Blinden Mut. Er hat bereits ein großes Berufsziel vor Augen. In der Türkei hat er Anglistik studiert. Im Oktober möchte er sein Masterstudium der Anglistik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München beginnen. Einen Studienplatz hat er bereits.

Asylbewerber Saho: Zwischen Hoffen und Zukunftsangst

Langfristig möchte er in die Forschung gehen, möchte Lehrmethoden entwickeln, wie man Blinden am besten eine neue Sprache beibringen kann. "Damit könnte ich vielen anderen Blinden helfen", betont er. Doch ob er im Oktober mit seinem Studium beginnen kann, ist noch unklar.

Zwar ist Mheddin Saho durch das Kirchenasyl der Abschiebung vorerst entkommen – unklar ist jedoch, wie es für ihn weitergeht. "Der erste Kampf ist gewonnen, aber das ist noch nicht das Ende", beschreibt er seine Situation. Seine Gefühle schwanken zwischen Hoffnung und Zukunftsangst.

Die Frist, in der er nach Spanien abgeschoben werden kann, endet laut Gisela Zierer Ende September. Ist er bis dahin noch in Deutschland, muss er nicht mehr nach Spanien, und sein Asylantrag wird in Deutschland bearbeitet. Es könnte aber sein, dass die Behörden die Flucht ins Kirchenasyl als "untertauchen" werten – dann könnte die Abschiebefrist um ein Jahr verlängert werden.

