Liebte einen EHC-Spieler Heiße Eisprinzessin Annette Dytrt grüßt vom "Playboy"-Cover

Eisprinzessin Annette Dytrt (35) coacht aktuell Musiker John Kelly (51) in "Dancing on Ice" (Sat.1). In der TV-Show ist sie dabei in Trainingskleidung und funkelnden Eistanz-Outfits zu sehen. Doch nun dürfen Fans sie auch splitterfasernackt bewundern. Sie posierte für die neue Ausgabe des Männermagazins "Playboy" - unter anderem auf "einem eigens angefertigten Thron aus Eis", auf dem es "sehr rutschig" war, wie sie im Interview zur Fotostrecke erklärt.