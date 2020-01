Vorbild Golden Globes Katja Riemann hätte sich über ein veganes Filmball-Dinner gefreut

Die Filmbranche feierte am Samstag in München beim Deutschen Filmball. Nach einem Gang über den roten Teppich wurde im Hotel Bayerischer Hof gespeist. Schauspielerin Katja Riemann (56, "Fack ju Göhte 3"), die seit vielen Jahren vegetarisch lebt, machte sich nach der Veranstaltung in einem Post auf Instagram Gedanken über das Menü.