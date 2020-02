Optimistisch sein

Eine positive Einstellung hilft dabei, die Fastenzeit bis zum Ende durchzuziehen. Halten Sie sich dabei immer Ihre Ziele vor Augen, die Sie von Beginn an erreichen wollten. Denken Sie außerdem an den Moment, an dem Sie sich wieder normal ernähren dürfen. Möglicherweise führen Sie ja so manchen Verzicht auch noch nach der Fastenzeit fort.