Vorbei ist das Jetset-Leben Katy Perry bereitet sich in Corona-Isolation auf Mutter-Dasein vor

Katy Perry (35, "Roar") und Orlando Bloom (43) erwarten eine gemeinsame Tochter. Ein neuer Abschnitt für die werdende Mutter, die laut eigener Aussage nützliche Erfahrungen aus der derzeitigen Corona-Krise ziehen kann. Wie sie am Sonntag in einem Facebook-Live-Video verriet, habe sie die Isolation "auf seltsame Weise" dazu gebracht, sich an das Dasein einer Mutter heranzutasten.