"Voraussichtlich Ende 2019 im BR" "Hindafing": Die Fortsetzung kommt Ende 2019

Weitere Filmhighlights

Die Zuschauer dürfen sich im laufenden Jahr aber auch über viele weitere Produktionen freuen, darunter drei neue München-"Tatorte". Leitmayr (Udo Wachtveitl), Batic (Miroslav Nemec) und Kalli (Ferdinand Hofer) ermitteln im Frühjahr in "Die ewige Welle", im Frühsommer in "One Way Ticket" und im Winter in "Unklare Lage". Bereits am 24. Februar sind die Kollegen aus Franken dran. Und die neue Ermittlerin und Hanns-von-Meuffels-Nachfolgerin im BR-"Polizeiruf", Elisabeth "Bessie" Eyckhoff - gespielt von Verena Altenberger -, tritt im Herbst ihren Dienst an.