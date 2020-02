Vor US-Präsidentschaftswahl Clint Eastwood kritisiert Trump und unterstützt Bloomberg

Nicht gerade die feine Art

"Das Beste, was wir tun könnten, ist, Mike Bloomberg dort [ins Weiße Haus] hineinzubringen", sagte Eastwood dem "Wall Street Journal" in einem Interview. Zwar würde er einiges gut finden, was Trump bisher erreicht hätte, allerdings wünsche sich Eastwood, dass sich Trump "auf vornehmere Weise verhalten" würde, ohne bei Twitter "die Leute zu beschimpfen". "Ich würde mir wirklich wünschen, dass er sich nicht auf dieses Level begeben würde", so der Schauspieler und Regisseur weiter.