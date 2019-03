Dafür soll das nächste Erfolgserlebnis her - wohlgemerkt im Kampf um den Klassenerhalt. "Ich schaue erstmal nach unten, weil die anderen Mannschaften unten auch punkten. Wir müssen punkten, die anderen müssen punkten und dann werden wir sehen, was am Ende dabei herauskommt", erklärte Bierofka am Freitag über Sechzigs Marschroute.