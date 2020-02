Vor Start von Disney+ ProSieben zeigt "The Mandalorian" im Free-TV

Kaum eine andere Serie sorgt bereits im Vorfeld für so viel Aufmerksamkeit wie "The Mandalorian". Die "Star Wars"-Serie wird in Deutschland ab dem 24. März beim neuen Streamingdienst Disney+ zu sehen sein. Doch auch Fernsehzuschauer kommen auf ihre Kosten. ProSieben zeigt die erste Folge von "The Mandalorian" zwei Tage vor dem Streamingstart im Free-TV.