München - Am Samstag (14 Uhr, im AZ-Liveticker) trifft der TSV 1860 in der Dritten Liga auf den aktuellen Tabellenführer VfL Osnabrück. Im Rahmen des Spiels wird es vor der Partie einen Ausschank am Trainingsgelände der Löwen (Grünwalder Straße 114) geben – ein Löwenstüberl light quasi!