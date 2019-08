"Bernhard hat seine Fußspuren bei 1860 hinterlassen. Jedem, der sich mit 1860 beschäftigt, sollte Bernhard Trares ein Begriff sein", sagte Daniel Bierofka am Sonntag vor der Abfahrt der Sechzger – und verriet, dass der ehemalige Löwenspieler und Co-Trainer der Blauen einen kleinen Anteil am Aufstieg des TSV 1860 in die Dritte Liga hat.