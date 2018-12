Vor Pokal-Kracher gegen Berlin Euroleague: FC Bayern verliert gegen Real Madrid

Der deutsche Double-Gewinner musste sich dem spanischen Spitzenclub am Freitagabend mit 72:82 (31:46) geschlagen geben. Am 14. Spieltag in der europäischen Königsklasse kassierte die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjić die siebte Niederlage, hat aber weiterhin Chancen auf das Erreichen der nächsten Runde.