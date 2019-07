Ein 23 Jahre alter Taxifahrer hatte jedoch wenig Verständnis für die Absperrung: Gegen 18.15 Uhr hielt er am Einmündungsbereich zur Lerchenauer Straße an, stieg aus und räumte eine Pylone aus dem Weg. Ein 30-jähriger Polizist, der für die Absperrung zuständig war, ging auf den Taxifahrer zu und sprach ihn an. Dieser stieg jedoch wieder in seinen Wagen und fuhr los.