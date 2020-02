Vor NBA All-Star Game Jennifer Hudson singt Tribut an Kobe Bryant

Öffentliche Trauerfeier geplant

Bryant und Tochter Gianna waren vergangenen Freitag, rund zwei Wochen nach dem Absturz, in einer privaten Zeremonie im kalifornischen Corona del Mar beerdigt worden. Am 24. Februar soll es um 19:00 Uhr deutscher Zeit im Staples Center in Los Angeles aber auch noch eine öffentliche Trauerfeier geben.