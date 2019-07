Siegrune oder normales S auf Zaunfahne der Zwickauer?

Der Hintergrund: Die Staatsanwaltschaft München soll eine Zaunfahne von "Red Kaos" verboten haben, da das "S" in Kaos an die verbotene Siegrune erinnert. Wie die AZ nun auf Nachfrage bei der Münchner Staatsanwaltschaft erfuhr, "gab und gibt es keine Anweisung an die Polizei oder den Verein 1860, was die Verwendung der 'Red Kaos'-Fahne mit der Siegrune betrifft". Das stilisierte "S" der Fahne könnte einem verbotenen Kennzeichen im Sinne der Strafvorschrift (§ 86 a StGB) zum Verwechseln ähnlich sein. Dann sei bei der Verwendung der Zaunfahne jedenfalls der Anfangsverdacht einer Straftat gegeben.