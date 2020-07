Gutes Verhältnis: Alessandra Meyer-Wölden und Amira Pocher

Damit unterhielt sie nicht nur das TV-Publikum, sondern auch Pochers schwangere Ehefrau Amira. Die 27-Jährige kicherte und lachte zustimmend über die Wittze von Meyer-Wölden. "Abgesehen davon hatte ich Probleme mit seinem Ego – und Oli hat wirklich ein sehr, sehr großes Ego. Sein Ego ist so groß, wenn er könnte, würde er sich am liebsten selbst befruchten und die Kinder alleine kriegen", sagte sie. Und Pocher stimmte nur zu: "Würde ich auch ..." Meyer-Wölden legte aber noch nach: "Als es vorbei war, sagte Oli zu mir: 'Du wirst nie wieder jemanden finden, der so ist, wie ich. Und ich sagte: 'Natürlich nicht. Genau das ist ja der Plan.'"