München - Thomas Müller kam recht spät in die Partie, doch für einen neuen Rekord hat es dennoch gereicht: Mit seinem Einsatz beim 3:0 gegen Roter Stern Belgrad am Mittwochabend hat der 30-Jährige nun 106 Spiele in der Königsklasse auf dem Buckel und damit eins mehr als der bisherige Rekordhalter Philipp Lahm (105 CL-Spiele). Hinter dem Ex-Kapitän stehen Oliver Kahn (103), Bastian Schweinsteiger (89) und Franck Ribéry (87) im Ranking.