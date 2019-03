ÖDP: "Probieren macht Appetit auf mehr"

"Viele Ausländerinnen und Ausländer sind über das politische System, die politischen Parteien und die politisch engagierten Personen in Deutschland schlecht informiert, manche informieren sich erst im Hinblick auf den Einbürgerungstest". schreibt die ÖDP als Begründung. Und weiter: "Das Probier-Wahlrecht soll ein niederschwelliges Inklusions-Angebot sein. Wer hier wählen darf, hat einen Anreiz, sich über die Wahlverfahren und die auf den Stimmzetteln befindlichen Parteien und Personen zumindest rudimentär zu informieren, um die Stimmzettel ausfüllen zu können. Wer dies gemacht hat, kann und will sich vielleicht auch in die allgemeinpolitische Diskussion einbringen, sei es in der Öffentlichkeit, sei es in den politischen Parteien. Probieren macht Appetit auf mehr."