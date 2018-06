Sebastian Preuss über die Zeit nach dem Gefängnis

Wodurch kam der Wandel?

Als ich rausgekommen bin, war ich noch im Fitnessstudio angemeldet. Da haben parallel Thaiboxer trainiert, die haben zu mir gesagt, du bist Kampfsportler, kein Bodybuilder. Ich habe schnell Erfolge gefeiert, bin bayerischer Meister geworden und habe komplett neue Freunde kennengelernt, weil unter den Sportlern nur disziplinierte Kerle waren. So hat sich mein Lebenswandel gestaltet.

Das heißt: Der neue Sebastian Preuss mag den alten nicht?

Nein. Wobei ich sagen muss, ich war immer sehr ehrlich. Auch damals. Aber ich hatte keinen, der mich an den Ohrwascheln gezogen und den Kopf gerade gerückt hat. Ich hatte keine Ziele, heute habe ich die und die verfolge ich strikt. Niemand kann mich davon abbringen. Aber mir hat immer diese Vaterfigur gefehlt. Ein Vater, der einem zeigt, wo es im Leben lang geht. Das hat er nie. Ich habe mir die falschen Freunde und Vorbilder gesucht. Es konnte ein Schwerst-Alkoholiker sein, der irgendeinen Spruch brachte, den ich toll fand. Ich habe es mir immer gewünscht, einen Vater zu haben, aber er wollte nie Kontakt zu mir haben. Als Kind habe ich ihm auch Briefe geschrieben, er hat nie geantwortet.

Sebastian Preuss: Sein Vater schaute ihn nicht einmal an

Und heute?

Vor Kurzem habe ich Kontakt zu seinen Eltern, also meinen Großeltern, aufgenommen. Wir haben uns getroffen, aber sie waren sehr abweisend. Sie haben sich nie gemeldet, ich habe trotzdem hinterhertelefoniert. Dann ist irgendwann mein Vater ans Telefon gegangen, aber er hat mich nur weitergereicht. "Da kam kein, Hallo, Sebastian, freut mich, dass du anrufst." Gar nichts.

War das Ihr erster Kontakt überhaupt?

Ich habe ihn einmal zuvor mit 18 beim Familiengericht gesehen. Meine Mutter hatte nicht viel Geld, sie musste drei Kinder großziehen. Er hätte 40 Euro mehr zahlen sollen, ist deswegen vor Gericht gegangen. Dort hat er mich nicht mal angeschaut. Nicht einmal! Das war eine richtige Erniedrigung. Mit 26 hatte ich Kontakt zu den Großeltern. Aber da kam nichts von der anderen Seite. Da habe ich mir gesagt, ich muss damit abschließen. Wenn Menschen mich nicht in ihrem Leben haben wollen, laufe ich nicht hinterher. Es war sehr erniedrigend, wenn man einen Elternteil hat, der einen nicht in seinem Leben haben will. Ich brauche ihn nicht mehr.

