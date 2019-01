Zu den Topfavoriten gehört die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der bevorstehenden Heim-WM in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar) nach der verpatzten EM 2018 zwar nicht, mit dem Heimvorteil im Rücken könnte aber eine Überraschung möglich sein. Zudem liegen die Teams in der Weltspitze wohl so eng beisammen wie selten zuvor.