Der Mann habe an dem Tag mit seiner Schwester vom Flughafen München nach Griechenland fliegen wollen. Doch dazu kam es nicht. Denn die beiden Geschwistern hätten sich am Terminal 2 aus den Augen verloren. "Die Schwester trat den Flug alleine an und hat die Ausweise ihres Bruders dabei", so die Beamten weiter.