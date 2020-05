Den größten Coup landete Dimitri K. in einem Münchner Haus. Am 28. Oktober 2016 verschaffte er sich in den Abendstunden mit einem unbekannten Komplizen Zugang, indem sie über eine Leiter auf den Balkon gelangten und dort eine Glasscheibe einschlugen. Ihre Beute – Bargeld und Schmuck – hatte insgesamt einen Wert von 50.000 Euro. Als die Zeugin Caroline Z. bereits gehen will, bittet sie überraschend das Gericht, die Entschuldigung des Täters anhören zu dürfen. Der Richter gibt ihr die Zustimmung. Dimitri K. sagt, dass es ihm sehr leidtut und Caroline Z. gibt ihm sogar noch die Hand. Es scheint fast so, als könne sie mit dieser Geste ihre Ängste besiegen. Sie schnauft einmal tief durch und verlässt den Gerichtssaal. Eine große Erleichterung spiegelt sich in ihrem Gesicht.