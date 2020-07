Haftstrafe von mindestens vier Jahren

Den größten Sachschaden richteten die Einbrecher in Aschheim an. Beim Einbruch in die Gaststätte scheiterten sie zunächst beim Versuch, die Eingangstür aufzuhebeln. Bei einem Fenster hatten sie mehr Glück, stiegen ein und rissen erneut die Alarmanlage von der Decke. Schaden an Tür, Fenster und Automaten: 32.558 Euro.