München - Ungewöhnlich sind schon die Prozess-Umstände. Die Abstands- und Hygieneregeln in Corona-Zeiten zwingen auch die Gerichte zur Flexibilität. So wird der Strafprozess des Landgerichts um einen millionenschweren Bandenbetrug nicht wie gewöhnlich im Strafjustizzentrum verhandelt, sondern in einem großen Saal des Justizpalastes.