München - Paula T. (Name geändert) wird im Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben. Die 84-Jährige leidet noch immer an den Folgen eines Unfalls vom Oktober 2015. Damals zog sie sich mehrere Brüche des linken Fußes zu. Sie sagt, dass die Sanitäter, die sie damals aus einem Perlacher Pflegeheim in ihre Taufkirchner Wohnung bringen sollten, an der Verletzung schuld seien. Und hat den Rettungsdienst verklagt. Streitwert: 25.000 Euro.