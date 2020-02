Falschaussage und zugespielte Ermittlungsakten

Was im Crowns Club im Detail wirklich geschehen ist, bleibt unklar. Laut Anklage soll der Angeklagte (39) nach der Auseinandersetzung zweier rivalisierender Rockergruppen in der Disco zum Messer gegriffen und es zwei Brüdern in den Bauch gerammt haben. Beide konnten nur durch Notoperationen gerettet werden. Der mutmaßliche Täter setzte sich ab, konnte erst drei Jahre später verhaftet werden.