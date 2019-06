Klage auf Schmerzensgeld wegen Unfall

Die damals 61-jährige Monika B. (Name geändert) stolperte über die Kante einer leicht hervorstehenden Platte und stürzte. Die Frau erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Verletzung am Auge und sie brach sich beide Ellenbogen. Jetzt will sie Schadenersatz (1.767 Euro) und mindestens 3.000 Euro Schmerzensgeld von der Stadt.