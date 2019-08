Milbertshofen - Sie fand ihn sympathisch. Sehr sogar. Hanna K. (61, Name geändert) hatte den smarten Milbertshofer Geschäftsmann (65) im Internet kennengelernt. Schon bald erklärte er ihr, dass er dringend über 2.400 Euro an die Justiz in Köln zahlen müsse. Ansonsten wandere er in den Knast. Wegen einer Trunkenheitsfahrt auf dem Fahrrad. Die verliebte Frau überwies das Geld für ihn.