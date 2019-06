In Chatgruppe Bombenbau und Absicht eines Anschlags angekündigt

Ist der vorbestrafte Nidal A. – er sitzt in anderer Sache derzeit in U-Haft – also ein islamistischer Bombenleger? Laut Anklage der Generalstaatsanwaltschaft soll er im Juli 2017 in einer Telegram-Chatgruppe angekündigt haben, er wolle "Spione" und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes töten. Die Unterhaltung war beim Bundesamt für Verfassungsschutz mitgelesen worden. Wenige Tage später habe er dann in derselben Gruppe in englischer Sprache um technische Unterstützung beim Bau einer Bombe gebeten.