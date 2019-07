München - Für einige Minuten kommt die ganze Grausamkeit des bewaffneten Konflikts in Afghanistan am Dienstag nach München. Im Gerichtssaal B 277 des Strafjustizzentrums werden Videos aus den Jahren 2013 und 2014 von Folterungen Gefangener und der entwürdigenden Behandlung einer Leiche an die Wände projiziert.