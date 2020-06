Alba-Geschäftsführer Baldi: "Wir wollen uns auch mal belohnen"

Der Respekt der Berliner vor ihrem Finalgegner ist dennoch groß. "Kein Team europaweit, das schon mal die Erfahrung mit Ludwigsburg gemacht hat, wünscht sich, gegen Ludwigsburg zu spielen", sagte Geschäftsführer Marco Baldi: "Es geht aber nicht ums Wünschen, sondern um den Titel. Dafür haben wir zwei Spiele, da müssen wir alles in die Waagschale werfen, um erfolgreich zu sein." Nachdem Alba in den vergangenen beiden Jahren jeweils an Bayern scheiterte, soll im dritten Playoff-Finale in Folge endlich die ersehnte Meisterschaft her. Es ist für das Team von Trainer Aito Garcia Reneses die siebte Titelchance binnen drei Jahren, die Berlin bislang nur zum Pokalsieg im Februar nutzte.