Am heutigen Donnerstag (21.15 Uhr/Magenta Sport) müssen die FCBB-Spieler nun in der Euroleague bei Armani Olimpia Mailand antreten – und werden dort noch einmal verstärkt mit dem Tod der NBA-Legende konfrontiert werden. In Italien hatte Bryant sieben Jahre seiner Kindheit verbracht, das Land war zu einer Art zweiten Heimat für ihn geworden. Von emotionalen Trauerbekundungen am Rande des Spiels ist deshalb auszugehen.