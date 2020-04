Vor einem Jahr kam ihr Sohn Richard Gere und seine Alejandra sind wieder Eltern geworden

Hollywood-Star Richard Gere (70) und die gebürtige Spanierin Alejandra Gere (37) sind still und heimlich erneut Eltern geworden. Es soll wieder ein Junge sein. Das meldet die spanische Zeitschrift "Hola!" exklusiv. Demnach soll die nun vierköpfige Familie bereits wieder zurück auf ihrer Ranch in der Nähe von New York sein.