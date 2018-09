AZ: Herr Pinizzotto, nach drei sehr erfolgreichen Spielzeiten beim EHC Red Bull München, in denen Sie jeweils am Ende den Meisterpokal in Siegerpose gen Himmel stemmen konnten, kehren Sie jetzt erstmals mit Ihrem neuen Arbeitgeber, den Kölner Haien, an die alte Wirkungsstätte zurück. Ein komisches Gefühl?

STEVEN PINIZZOTTO: Klar ist so etwas kein Spiel wie jedes andere. Ich hatte in München sehr viel Erfolg und wenn man sich auf den Rängen umschaut, wird man sehr viele Jerseys mit meinem Namen drauf sehen. Also habe ich wohl einiges dort richtig gemacht. Ich werde dort auf einige Leute treffen, die zu meinen besten Freunden gehören, Leute, mit denen ich durch dick und dünn gegangen bin, die für mich alles gegeben haben und für die ich alles gegeben habe. Auf die freue ich mich sehr.

Klingt nach einem großen Aber.

Nun, ich werde auch auf einige meiner Lieblingsfeinde treffen. Und auch auf sie freue ich mich, aber auf eine andere Art. Es gab Zeiten in München, da hatte ich fast den Spaß am Eishockey verloren. Trainer Don Jackson und ich sind sicher nicht herausragend miteinander ausgekommen. Es gab in den drei Jahren immer wieder Situationen, in denen man das merken konnte. Hier in Köln habe ich jetzt den Spaß wiedergefunden. Vielleicht hatte ich sogar in meiner Karriere noch nie so viel Spaß wie jetzt.

Also gibt es über die Trennung böses Blut?

Nein. Letztlich ist Eishockey ein Business. Und es gibt eben Geschäftsentscheidungen. Von beiden Seiten. Die gefallen einem nicht immer, aber das gehört zum Eishockey dazu. Nur soll bitte keiner erzählen, dass man mir die Entscheidung ins Gesicht gesagt hätte, dazu brachte keiner den Mut auf. Ich weiß, was ich für den EHC geleistet habe – und auch, wenn es vermessen klingen mag: Ob sie ohne mich die drei Meisterschaften geholt hätten, darf man sicher fragen. Aber was soll’s, es hat sich viel getan seitdem.

Sie sind erstmals Vater geworden!

Ja, und dieser Moment, wenn man sein eigenes Kind das erste Mal in den Händen hält, verändert das ganze Leben, verändert deine Sicht der Dinge. Es ist so, als ob alles andere seine Wichtigkeit, seine Wertigkeit verloren hätte. Meine Frau musste 20 Stunden die Wehen ertragen, es war ein harter Gang und ich war die ganze Zeit an Ihrer Seite. Die Haie haben sich da auch vorbildlich um uns gekümmert, das war ein echter Akt der Klasse. Denn es gab Probleme mit unserem Versicherungsschutz in Nordamerika. Jetzt hat ein Kanadier mit einer Amerikanerin ein deutsches Kind (lacht).