Vanessa Huppenkothen zu den Gerüchten um eine Affäre mit Cristiano Ronaldo

2014 wurden Sie von den Kollegen zur schönsten Sportreporterin gewählt, haben den Spitznamen "Sexy Mexi".

(lacht) Ich möchte vor allem, dass die Leute gut über meine Arbeit sprechen. Bis jetzt habe ich alles richtig gemacht: Ich habe einen Award gewonnen, bin bei ESPN. Meine Karriere hat sich seit der WM 2014 um 180 Grad gedreht. Ich bin kein junges Mädchen mehr und nur da, weil ich ein schönes Gesicht habe. Man muss zeigen, was man kann.



Ihren inoffiziellen Titel als "Miss WM" würden Sie aber trotzdem verteidigen, oder?

(lacht) Mein Ziel ist das jetzt nicht unbedingt, aber wenn es sich so ergibt, ist das okay.



Haben Sie in Ihrem Beruf damit zu kämpfen, auf Ihr Aussehen reduziert zu werden?

Das ist manchmal ein Problem. Wenn ein Mann etwas Falsches sagt, macht es nichts. Wenn einer Frau das passiert, heißt es gleich, dass sie keine Ahnung vom Sport hat. Man darf sich als Frau keine Fehler erlauben.



Ist es Ihnen schon mal passiert, dass ein Interviewpartner mit Ihnen flirten wollte?

Früher ja, jetzt kennen mich die Leute und wissen, dass ich seriös bin. Ich habe auch mein Privatleben und bin mit jemandem zusammen. Am Anfang wollten manche Spieler meine Telefonnummer und mit mir ausgehen. So etwas geht aber gar nicht. Zumal ich überhaupt nicht auf Fußballer stehe.



Gilt das auch für Cristiano Ronaldo? Nach einem Interview wurde Ihnen eine Affäre nachgesagt.

Ronaldo ist überhaupt nicht mein Typ. So etwas kann aber dabei rauskommen und rückt auch meine Arbeit in ein schlechtes Licht. Ich sehe die Profis als Spieler, gewissermaßen als Kollegen – nicht mehr.