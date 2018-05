Nach Informationen der Bild will sich der Verband noch vor der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) mit dem 58-Jährigen auf eine Zusammenarbeit bis 2022 einigen. Bislang ist Löw bis 2020 an den DFB gebunden. Laut des Berichts soll auch sein Gehalt von aktuell 3,8 Millionen Euro erhöht werden, womit der Schwarzwälder weiterhin der bestbezahlte Nationaltrainer der Welt wäre.