Vor der Wahl Cher will bei der Post arbeiten - darf aber nicht

Auf Twitter berichtet Cher von ihren gescheiterten Versuchen: "Ok, habe zwei Poststellen in Malibu angerufen. Sie waren höflich. Ich sagte 'Hi, hier ist Cher und ich würde gerne wissen, ob sie Ehrenamtliche anstellen?'" Daraufhin wurde Cher mit dem Vorgesetzten verbunden, der ihr Angebot wohl ablehnte und sie darauf hinwies, dass sie dafür Fingerabdrücke und einen Background-Check benötigen würden. Ob die Sängerin ihren Plan nun schon aufgibt, ist nicht klar. In ihrem letzten Tweet machte sie noch einmal auf den Ernst der Lage aufmerksam.