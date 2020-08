Oberammergau - 50 bis 60 Meter ist ein Mann bei einer Bergwanderung in Oberbayern in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der 72-Jährige war mit seiner Familie in den Alpen bei Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs, teilte die Polizei am Donnerstag mit.