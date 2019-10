AZ: Frau Lang, am Donnerstag bestreiten Sie bei Stekos Fight Night im Circus Krone Ihren 36. Profi-Kampf – mit einer eher ungewöhnlichen Vorgeschichte: In den sozialen Medien haben Sie gerade erst ein Video gepostet, das Sie total verheult und kurz vorm Aufgeben zeigt. Klingt nicht gerade nach einer perfekten Vorbereitung auf den Kampf...

MARIE LANG: Meine Vorbereitung war in der Tat alles andere als optimal und nicht so gut wie sonst – wobei sie beim letzten Mal auch schon nicht so doll war. Ich bin krank geworden, musste lange pausieren, hatte dann eine sehr, sehr kurze Vorbereitung. Zwischendurch habe ich dann tatsächlich überlegt, ob ich alles hinschmeißen und den Kampf komplett absagen soll – weil ich mich einfach nicht gut vorbereitet gefühlt habe. Dann habe ich mich aber doch dazu entschlossen, die Arschbacken zusammen zu kneifen und zu sagen: "Ich will kämpfen! Ich zieh das jetzt durch!" So haben wir in den letzten zwei, drei Wochen dann auch trainiert.