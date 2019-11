Hooligan-Schlägerei: Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Etliche Streifenwagen waren zu der Schlägerei geeilt, nachdem viele Augenzeugen an der an einem Samstagabend sehr belebten Ecke den Notruf gewählt hatten. Insgesamt seien 85 Beamte im Einsatz gewesen, meldet das Ministerium nun. "Alle bisher identifizierten Personen sind der Ultraszene zuzuordnen", heißt es in dem Schreiben der Staatsregierung.