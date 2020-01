Vor dem Schlafengehen Darum sollten Sie nach Sonnenuntergang eine orange Brille tragen

Einschlafprobleme können mit Beleuchtung sowie Smartphones und Co. zusammenhängen. "Zu viel Kunstlicht abends führt zu Schlafproblemen, besonders wenn das elektrische Licht bläulich ist", erklärt der schwedische Licht-Therapeut Karl Ryberg im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Der Experte rät dazu, nach Sonnenuntergang Brillen mit orangen Gläsern zu tragen. Diese Blaulichtfilter-Brillen lassen das blaue Licht von Smartphones und Laptops nicht an die Augen.