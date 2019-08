Apropos Münchner Derbys. Wie froh ist man als Münchner, in einer Saison sechs Münchner Derbyspiele miterleben zu können?

Josef an Maximilian: Bist du auch in München geboren?

MAXIMILIAN: (lacht) Generell ist ein Derby immer etwas Besonderes. Das gegen die Löwen ist noch ein Stück brisanter als gegen Haching, für uns als Spieler, aber speziell auch für unsere Fans. Das Spiel gegen den Bruder ist natürlich auch besonders. Vor allem, weil ich den ganzen Verein kenne – den Trainer, sehr viele Spieler.

JOSEF: Ich finde es schön, dass wir wieder so viele Derbys haben. Das zeigt auch, dass München eine Fußballhochburg ist. Aber ich muss da meinem Bruder leider recht geben, so reizvoll das Spiel gegen ihn ist, auch für uns ist das Duell gegen Sechzig brisanter.